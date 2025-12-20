Заволодіння 129 млн грн на ремонті водогону на Дніпропетровщині: завершили слідство
НАБУ та САП відкрили матеріали в справі організованої злочинної групи, яка заволоділа 129 млн грн, виділеними на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровщини.
У 2022–2023 роках змовники домоглися перемоги в тендері на реконструкцію водогону «потрібного» товариства. Його контролював відомий місцевий підприємець, що мав вплив на керівника комунального підприємства, яке організувало тендер.
«Переможець» надалі закуповував трубну продукцію через фірму-прокладку та перепродавав комунальному підприємству утридорога.
Отриману маржу виводили на рахунки інших пов’язаних фірм з метою легалізації.
