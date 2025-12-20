Кримінал
Заволодіння 129 млн грн на ремонті водогону на Дніпропетровщині: завершили слідство

Заволодіння 129 млн грн на ремонті водогону на Дніпропетровщині: завершили слідство

НАБУ та САП відкрили матеріали в справі організованої злочинної групи, яка заволоділа 129 млн грн, виділеними на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровщини.

У 2022–2023 роках змовники домоглися перемоги в тендері на реконструкцію водогону «потрібного» товариства. Його контролював відомий місцевий підприємець, що мав вплив на керівника комунального підприємства, яке організувало тендер.

«Переможець» надалі закуповував трубну продукцію через фірму-прокладку та перепродавав комунальному підприємству утридорога.

Отриману маржу виводили на рахунки інших пов’язаних фірм з метою легалізації.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3616

