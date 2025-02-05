Заволодіння арештованими нафтопродуктами на 817 млн грн: слідство завершено

НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі злочинної організації, через діяльність якої впродовж 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму 817 млн грн.

у 2014 році суд наклав арешт на 97 тис. тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства. Ними вирішили заволодіти один з підприємців у сфері нафтового бізнесу та топпосадовець Адміністрації Президента України. Вони створили злочинну організацію та домоглися передачі нафтопродуктів держпідприємству, на керівні посади в якому призначили підконтрольних осіб. Водночас топпосадовець забезпечив призначення підконтрольної особи на посаду керівника Департаменту нафтогазового комплексу Міністерства енергетики України, який надалі встановив контроль за базами зберігання нафтопродуктів підрозділами МВС, діями яких на місцях керували члени злочинної організації.

Згодом члени злочинної організації від імені держпідприємства під приводом «вимушеності продажу» у повному обсязі реалізували сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. Частково отримані за це кошти вивели на рахунки інших підконтрольних суб’єктів господарювання, у той час як до державного бюджету сплатили лише акцизний збір.

Загальна сума збитків становить 817 млн грн.

Кількість підозрюваних у справі наразі становить 7 осіб.

Подробиці вчинення злочину у відео

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3014

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