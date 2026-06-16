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Заволодіння майже 170 млн грн під час будівництва гідроакумулювальної електростанції на Миколаївщині

Заволодіння майже 170 млн грн під час будівництва гідроакумулювальної електростанції на Миколаївщині

АП ВАКС збільшила розмір застави організатору схеми

15 червня 2026 року Апеляційна палата ВАКС частково підтримала позицію прокурора САП та збільшила розмір застави фактичному власнику низки компаній – організатора схеми заволодіння майже 170 млн грн ДП «НАЕК «Енергоатом» під час будівництва об’єкта критичної інфраструктури в Миколаївській області – Ташлицької гідроакумулювальної електростанції.

Слідчий суддя застосував до підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави.

Заслухавши доводи сторін, колегія суддів АП ВАКС збільшила розмір застави до 90 млн грн та поклала на підозрюваного обов’язок не відлучатися за межі Вознесенського району Миколаївської області без дозволу слідчого, детектива, прокурора або суду.

В іншій частині ухвалу слідчого судді залишено без змін.

Рішення набрало законної сили з моменту його проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Деталі справи: https://cutt.ly/Mt0xY0rK.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/4000

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