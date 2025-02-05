Збитки у майже 400 тис. гривень: у службовій недбалості під час закупівель підозрюють співробітницю харківської поліклініки

У Харкові фахівчиня з публічних закупівель поліклініки в Шевченківському районі на початку лютого 2023 року затвердила річний план закупівель та оприлюднила його в електронній системі, зазначивши про необхідність придбання дизельного генератора.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними прокуратури, фахівчиня, яка діяла від імені замовника, тобто розпорядника бюджетних коштів, неналежно ставляючись до службових обов’язків, і, як наслідок, порушуючи вимоги законодавства, не вжила необхідних заходів під час формування очікуваної вартості предмета закупівлі. Так, підозрювана не провела маркетингові дослідження, не вивчила ситуацію на ринку та не здійснила моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників товарів, надавачів послуг та офіційних дилерів з відкритих джерел.

У результаті між медичним закладом та фізичною особою-підприємцем укладено договір на суму 1 450 000 гривень. При цьому фактична вартість генератора була майже на 400 тис. гривень меншою, що підтверджено висновком комісійної судової товарознавчої експертизи.

Таким чином, внаслідок службової недбалості підозрюваної Харківській міській територіальній громаді завдано збитків на суму майже 400 тис. гривень.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру фахівчині з публічних закупівель одного з медзакладів за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Агентство Телевидения Новости