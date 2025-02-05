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Здавала в оренду альтанки біля річки: викрито харківʼянку

Здавала в оренду альтанки біля річки: викрито харківʼянку

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру громадянці за фактом самовільного зайняття земельної ділянки у межах охоронної зони (ч. 2 ст. 197-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, харківʼянка організувала «бізнес».

За гроші вона надавала в оренду альтанки та будинки для відпочинку на території Олексіївського лугопарку біля річки Лопань.

При цьому жінка не мала відповідного рішення про передачу вказаної земельної ділянки у власність або оренду.

Фігурантка порушила норми чинного законодавства, відповідно до яких у прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач тощо.

Правоохоронці викрили харківʼянку та повідомили їй про підозру.

Агентство Телевидения Новости

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