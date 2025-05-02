Зловживання та розтрата арештованого майна на понад 440 млн гривень: справу направлено до суду

01 травня 2025 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням 11 осіб – учасників злочинної схеми з продажу за заниженою вартістю майна, що було арештовано в межах кримінальних проваджень та передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), на суму понад 440 млн грн.

Серед обвинувачених:

● колишній голова АРМА;

● колишній начальник управління менеджменту активів центрального апарату АРМА;

● колишній директор ДП «Сетам»;

● спеціаліст відділу з розвитку підприємства ДП «Сетам»;

● 2 оцінювачі;

● засновник та директор приватної компанії;

● 4 адвокати.

У межах досудового розслідування встановлено, що організатор злочину, діючи спільно з головою та посадовцями АРМА, у змові з представниками ДП «Сетам», приватними компаніями та іншими особами, організував корупційну схему з продажу за заниженою вартістю через торговельний майданчик вищевказаного державного підприємства майна, що було арештовано в рамках кримінальних проваджень та передано в управління АРМА. Організатор схеми своїми діями фактично забезпечив контроль над діяльністю АРМА – від передачі арештованого майна в управління АРМА до його продажу.

За схемою, посадовці АРМА забезпечували обґрунтування належності відповідних арештованих активів до таких, якими неможливо без зайвих труднощів управляти та які важко зберігати або ж вони швидко псуються і можуть втратити свою вартість. Це майно оцінювалось за вартістю, що була значно нижчою за ринкову, та виставлялось на електронні торги. Зі свого боку представники держпідприємства «Сетам», які організовували ці торги, забезпечували перемогу наперед визначеній приватній компанії.

Слідство встановило 4 епізоди злочинної діяльності, а саме продаж:

● трьох земельних ділянок на Одещині, які були придбані для будівництва магазинів торговельної мережі (реальна вартість яких була зменшена у 18 разів);

● 2,6 тис. тонн піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині (зменшено вартість більш ніж у 6 разів порівняно з ринковою);

● понад 4,5 тис. тонн карбаміду (вартість зменшено майже в 5 разів);

● зернових, круп’яних та олійних культур (зменшено вартість у 4 рази).

Загальна сума збитків, завданих внаслідок реалізації цієї злочинної схеми, сягає понад 440 млн грн.

Зауважимо, що слідство у справі завершено 30.06.2023. З того часу сторона захисту ознайомлювалась із матеріалами.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2924

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