На Харківщині виявили прихильника «руського миру»

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 38-річному чоловіку за фактом виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець міста Люботин був активним учасником проросійських Телеграм-каналів.

Чоловік коментував дописи, публічно демонструючи свої погляди. Він писав про те, що вже давно чекає на «освобождение» Харкова та області.

Нестерпність очікування, коли російська армія захопить Харківщину, призвела ще до однієї думки, яку чоловік висловив у коментарі. Написав наступне: «На заметку, когда Харьков и область (и не только) будет под рф, надо каждого на полиграф, чтобы в дальнейшем не было кастрюль».

Крім того, фігурант зневажливо висловлювався щодо українських військових, додаючи вирази про «чёрные пакеты».

Правоохоронці зібрали доказову базу і викрили шанувальника «руського миру». Протиправний характер висловлювань чоловіка підтверджено висновком комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи мовлення.

Агентство Телевидения Новости