Поліція Харківщини повідомила домашньому насильнику про підозру у вчиненні злочину

Мешканка Савинської територіальної громади неодноразово зверталася до поліції з заявами про протиправні дії свого чоловіка. Незважаючи на профілактичні бесіди, адміністративні стягнення та попередження про більш жорстку правову відповідальність, він продовжував скоювати психологічне насильство.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Протягом останнього року 47-річний чоловік неодноразово притягувався до відповідальності за погрози фізичним насильством, приниження дружини та нецензурну лайку в її бік відповідно до ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Однак він систематично ігнорував заходи впливу і продовжував кривдити дружину.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання строком до 2 років позбавлення волі.

30 січня слідчі під процесуальним керівництвом Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру у вчиненні злочину.

Агентство Телевидения Новости