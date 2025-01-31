Зрадник із Харківської області отримав заочну підозру від ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру в державній зраді та колабораціонізмі колишньому правоохоронцю з селища Дворічна Харківської області.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

У травні 2022 року чоловік погодився на співпрацю з військовими рф. Загарбники вигадали для нього керівну посаду в місцевій окупаційній поліції. Відпрацьовуючи російські рублі, він активно слідкував за порядком у селищі та працював за російськими законами.

Загалом, чоловік встиг отримати понад 140 тис. рублів. Під час звільнення регіону він втік на непідконтрольну територію.

Колишній правоохоронець заочно підозрюється у державній зраді та колабораціонізмі (ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости