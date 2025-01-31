Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:00
Просмотров: 99

Зрадник із Харківської області отримав заочну підозру від ДБР

Зрадник із Харківської області отримав заочну підозру від ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру в державній зраді та колабораціонізмі колишньому правоохоронцю з селища Дворічна Харківської області.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

У травні 2022 року чоловік погодився на співпрацю з військовими рф. Загарбники вигадали для нього керівну посаду в місцевій окупаційній поліції. Відпрацьовуючи російські рублі, він активно слідкував за порядком у селищі та працював за російськими законами.

Загалом, чоловік встиг отримати понад 140 тис. рублів. Під час звільнення регіону він втік на непідконтрольну територію.

Колишній правоохоронець заочно підозрюється у державній зраді та колабораціонізмі (ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 