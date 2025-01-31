Виготовляли та збували контрафактні алкогольні і тютюнові товари: у Харкові судитимуть злочинців

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно п’ятьох чоловіків за фактами незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв (спиртовмісних сумішей), тютюнових виробів та інших підакцизних товарів, а також незаконного виготовлення тютюнових виробів, вчинених у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, на початку грудня 2022 року 28-річний чоловік створив організовану групу, яка спеціалізувалась на контрафактній продукції. До складу групи, крім організатора, увійшли ще четверо його знайомих — чоловіки віком 27, 21, 28 і 45 років.

Ділки орендували будинок в одному з міст Полтавської області та облаштували в ньому цех з виготовлення контрафактних виробів.

Продукцію без марок акцизного податку ділки збували оптом і вроздріб через поштового перевізника, а також через магазин-склад, розташований у Харкові.

У 2023 році діяльність незаконного цеху припинили правоохоронці. У ході санкціонованих обшуків за місцями зберігання та реалізації продукції було виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в тетрапаках загальною кількістю 1130 літрів та тютюнові вироби в загальній кількості понад 140 тис. пачок і пакетів сигарет, спеціальне обладнання, понад 200 тис. сигаретних гільз, більш як 7 тис. порожніх зіп-пакетів для подальшого фасування, 32 мішки, 5 коробок і пакет тютюну, понад 200 електронних сигарет. Уся вилучена продукція не мала марок акцизного податку.

Висновками низки проведених експертиз встановлено, що зазначені товари не відповідають вимогам ДСТУ.

Чоловіків судитимуть у Комінтернівському районному суді Харкова. Обвинуваченим загрожує до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Агентство Телевидения Новости