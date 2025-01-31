Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:52
Просмотров: 92

Двоє людей постраждали внаслідок удару БпЛА «Молнія» на Харківщині

Двоє людей постраждали внаслідок удару БпЛА «Молнія» на Харківщині

31 січня близько 9:30 ворожий ударний безпілотник влучив по території приватного житлового сектору у місті Купʼянськ Харківської області. Згоріло господарче приміщення. Пошкоджено будинок.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Гострої реакції на стрес зазнали 46-річний чоловік та 84-річна жінка.

Попередньо встановлено, що для удару російська армія використала БпЛА «Молнія».

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 