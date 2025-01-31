Двоє людей постраждали внаслідок удару БпЛА «Молнія» на Харківщині
31 січня близько 9:30 ворожий ударний безпілотник влучив по території приватного житлового сектору у місті Купʼянськ Харківської області. Згоріло господарче приміщення. Пошкоджено будинок.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Гострої реакції на стрес зазнали 46-річний чоловік та 84-річна жінка.
Попередньо встановлено, що для удару російська армія використала БпЛА «Молнія».
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).