Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:40
Просмотров: 88

На Харківщині чоловік намагався зарубати кривдника сокирою: суд оголосив вирок

На Харківщині чоловік намагався зарубати кривдника сокирою: суд оголосив вирок

На Харківщині 5 січня 2024 року в одному з магазинів у місті Лозова між двома чоловіками виникла суперечка, у ході якої один з них образливо висловився на адресу іншого. Відчуваючи обурення, 36-річний покупець вийшов з приміщення магазину та повернувся з сокирою.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зловмисник напав на свого «кривдника» з сокирою – зав’язалась бійка. На крики і вимоги продавчинь магазину та інших присутніх припинити чоловік не реагував. 

«Покупці, які знаходились у приміщенні, змогли відібрати у нападника сокиру і вивели його назовні, врятувавши таким чином життя потерпілому, який отримав тілесні ушкодження», – йдеться в повідомленні.    

На суд чоловік очікував, перебуваючи під вартою. Під час судового розгляду він свою вину не визнав і зазначив, що не мав наміру позбавляти потерпілого життя, а хотів лише налякати його. 

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 36-річного чоловіка за фактом закінченого замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді восьми років позбавлення волі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 