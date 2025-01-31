На Харківщині чоловік намагався зарубати кривдника сокирою: суд оголосив вирок

На Харківщині 5 січня 2024 року в одному з магазинів у місті Лозова між двома чоловіками виникла суперечка, у ході якої один з них образливо висловився на адресу іншого. Відчуваючи обурення, 36-річний покупець вийшов з приміщення магазину та повернувся з сокирою.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зловмисник напав на свого «кривдника» з сокирою – зав’язалась бійка. На крики і вимоги продавчинь магазину та інших присутніх припинити чоловік не реагував.

«Покупці, які знаходились у приміщенні, змогли відібрати у нападника сокиру і вивели його назовні, врятувавши таким чином життя потерпілому, який отримав тілесні ушкодження», – йдеться в повідомленні.

На суд чоловік очікував, перебуваючи під вартою. Під час судового розгляду він свою вину не визнав і зазначив, що не мав наміру позбавляти потерпілого життя, а хотів лише налякати його.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 36-річного чоловіка за фактом закінченого замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді восьми років позбавлення волі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости