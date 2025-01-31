У Харкові відправили за ґрати шахрая, який ошукував літніх людей за схемою «ваш родич у біді»

Раніше судимий харків’янин, вступивши у змову з іншими зловмисниками, з червня 2023 року ошукував людей похилого віку. Поплічники телефонували потерпілим та, представляючись родичами або знайомими, повідомляли, що потрапили в ДТП і отримали важкі травми, тож терміново потрібна операція.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Шахраї просили допомогти – терміново передати гроші на нібито лікування через посередника та домовлялися про зустріч. При цьому зловмисники здійснювали психологічний тиск, розказуючи, що кошти потрібні просто тут і зараз.

Введені в оману потерпілі, хвилюючись за своїх близьких, погоджувались та повідомляли адресу мешкання, після чого до них приходив обвинувачений і забирав гроші.

Усього в такий спосіб обвинувачений ошукав сімох осіб похилого віку, загальна сума матеріальної шкоди складає 300 тис. гривень.

Суд визнав винним 48-річного чоловіка у шахрайстві (ч. 2 ст. 190 КК України). Йому призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости