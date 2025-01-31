Візит місії ЮНЕСКО для оцінки руйнувань харківського Держпрому очікується навесні

У березні 2025 року очікується візит місії ЮНЕСКО до Харкова для моніторингу пошкоджень, завданих Держпрому. Спеціальна місія здійснить аналіз руйнувань будівлі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Місія ЮНЕСКО дозволить детально вивчити масштаби пошкоджень Держпрому та розробити план збереження об’єкта.

Водночас під охороною ЮНЕСКО перебуває Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди, який було знищено армією рф.

«Наразі і Харківська ОВА, і ЮНЕСКО готові до підписання меморандуму щодо початку консерваційних робіт. На сьогодні вже розробили проєктно-кошторисну документацію та виконали низку підготовчих робіт», – зазначили в Харківській ОВА.

Агентство Телевидения Новости