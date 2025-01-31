Авіаудар по «Епіцентру»: хто з російських генералів віддав наказ атакувати гіпермаркет у Харкові

Дев’ятнадцятеро людей загинули внаслідок російського авіаудару по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові. Серед загиблих – двоє підлітків. Двадцять п’ятого травня дві тисячі двадцять четвертого року для бомбардування харківського гіпермаркету ворог використав три плануючі авіабомби.

Микита Дальока, прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення

Травми отримали понад півсотні людей. Всі постраждалі – це працівники будівельного гіпермаркету Епіцентр та відвідувачі.

— Пішов вогонь з тим темним, густим димом. Я від нього тікала через цей вихід.— Скажіть, будь ласка, за час вашої роботи в “Епіцентрі”, чи бачили ви, що тут перебувала якась військова техніка або військові?— Ніколи такого тут не було. Тут були тільки працівники, товар і покупці. У мене там залишилось життя. Це моє життя, це моя родина, інша.

Правоохоронці встигли винести з охопленої вогнем будівлі сервер з відеозаписами всіх камер відеоспостереження. Аналіз майже двохсот камер допоміг ідентифікувати жертв удару. Проведено понад пів сотні експертиз – судово-медичних та молекулярно-генетичних. Тип озброєння, що застосував ворог, експерти визначили по уламках. За кілька десятків метрів від гіпермаркету знайшли ще одну авіабомбу – вона не розірвалась. Наразі міжвідомча слідча група ідентифікувала особи чотирьох російських генералів та полковника, яких підозрюють в організації атаки на гіпермаркет.

Спартак Борисенко, начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту

Так командувач угрупування військ «Север» прийняв рішення та поставив завдання начальнику штабу розробити пропозиції та план вогневого ураження будівельного гіпермаркету «Епіцентр» з метою залякування цивільного населення Харківщини. Та доручив його виконання командувачу 6-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони ЗС РФ. Останній розрахував час, який необхідний для завдання ураження організував бойове застосування літаків Су-34 по будівлі торгового центру Епіцентр.

П’ятьом фігурантам у справі заочно повідомлено про підозру. У разі доведення вини в суді їм загрожує довічне позбавлення волі. Вирішується питання про оголошення підозрюваних у розшук. Досудове розслідування у справі здійснює Харківське облуправління Служби безпеки України.





Агентство Телевидения Новости