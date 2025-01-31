У Харкові судитимуть керівника лікарні, який «відремонтував» медзаклад зі збитками у майже 600 тис. гривень

На лаві підсудних опиниться керівник багатопрофільної харківської лікарні, який, не проконтролювавши виконання ремонтних робіт, підписав акти виконаних робіт з недостовірною інформацією, що призвело до завдання бюджету збитків на суму майже 600 тисяч гривень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У листопаді 2021 року між однією з харківських багатопрофільних лікарень та фізичною особою-підприємцем укладено договір щодо проведення поточного ремонту приміщень медзакладу.

Однак об’єми і вартість фактично виконаних робіт не відповідають даним, зазначеним у проєктно-кошторисній та звітній документації. Зокрема, в документи внесено недостовірні відомості щодо обсягів робіт зі штукатурення, ґрунтування, фарбування стін, улаштування покриття підлоги, а також щодо використаних матеріалів – фарби, лінолеуму тощо.

«Будучи керівником медзакладу, обвинувачений не проконтролював фактичне виконання робіт за договором та підписав акти виконаних робіт з недостовірними відомостями. Надалі на підставі цих документів на рахунок підприємця-підрядника надлишково перераховано майже 600 тисяч гривень бюджетних коштів, чим завдано збитків замовнику», – йдеться в повідомленні.

Вказану суму збитків підтверджено висновком проведеної судової економічної експертизи.

Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно головного лікаря за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Головного лікаря судитимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова. Обвинуваченому загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Агентство Телевидения Новости