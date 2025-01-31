«Мертві душі» в університеті: судитимуть трьох фігурантів багатомільйонної корупційної схеми у харківському виші

У Харкові судитимуть трьох фігурантів масштабної корупційної схеми в одному з провідних університетів міста. Посадовець вишу разом із керівником підрядної фірми та виконробом протягом 11 років організовували фіктивне працевлаштування «мертвих душ» – працівників, які не виконували жодної роботи, але регулярно отримували зарплату та премії. Загальна сума завданих державі збитків становить майже 14,3 млн гривень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, станом на 2012 рік проректор з науково-педагогічної роботи одного з університетів у Харкові підтримував товариські стосунки з директором місцевої фірми, яка тривалий час виконувала підрядні ремонтні роботи цього вишу.

Посадовець вишу з двома спільниками вирішили організувати схему заволодіння бюджетними коштами навчального закладу. Посадовець університету запропонував директору компанії підібрати на посади фіктивних робітників вишу, які не повинні були знаходитись на робочих місцях та виконувати інструкції відповідно до займаних посад.

Очільник фірми погодився на це та залучив до плану виконроба, який допомагав підшукувати «працівників». З 2012 по 2023 роки на роботу до університету було прийнято людей на посади робітників з обслуговування приміщень, серед яких були родичі і знайомі організаторів протиправної оборудки.

«Мертві души» не знаходились на робочих місцях та не виконували функціональні обов’язки, однак щомісячно їм нараховували заробітну плату та премії. Надалі фігуранти знімали нараховані суми із зарплатних банківських карток фіктивних робітників вишу та привласнювали ці гроші», – розповіли в прокуратурі.

Загальна сума необґрунтовано нарахованих та виплачених заробітних плат та премій становить майже 14,3 млн гривень.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох фігурантів за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих і особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану (ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України). Також посадовцю вишу додатково інкриміновано видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України).

Обвинувачених судитимуть у Київському районному суді Харкова.

Агентство Телевидения Новости