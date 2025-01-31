На Харківщині дівчина не повернулася додому з прогулянки: підлітка шукали з поліцією

Поліцейські Харківщини протягом години розшукали 13-річну дівчину, яка залишилася на ночівлю у подруги та не попередила про це своїх батьків. Поліцейські повернули підлітка додому.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

31 січня о 10:05 до поліції зателефонувала схвильована мешканка села Донець Ізюмського району. Вона повідомила, що її 13-річна донька перебувала у бабусі в селищі Слобожанське. Напередодні ввечері дитина пішла гуляти з друзями та не повернулась. Самостійні пошуки не дали результату.

На пошуки зниклої дівчини був залучений увесь особовий склад відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області. Вже за годину правоохоронці знайшли розшукувану. Дівчина залишилася на ночівлю у подруги.

Правоохоронці повернули дитину матері, а також провели з нею та неповнолітньою профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости