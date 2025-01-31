Ошукав 12 людей: харківському псевдоволонтеру загрожує до трьох років тюрми

У Харкові судитимуть 38-річного чоловіка за шахрайство під виглядом волонтерства. Харків’янин розміщував оголошення про евакуацію людей із прифронтових районів, отримував передоплату, а потім зникав. Від його дій постраждали 12 людей, які втратили гроші, сподіваючись на порятунок.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, харків’янин мав не зняту та не погашену у встановленому законом порядку судимість за корисливий злочин. У грудні 2024 року чоловік розмістив на онлайн-платформі оголошення, в яких пропонував допомогти вивезти людей, домашніх улюбленців та цінні речі з прифронтових територій, зокрема з Ізюмського та Куп’янського районів. Шахрай просив переказати одразу всю суму. В середньому з одного «клієнта» він отримував 4 тисячі гривень. Після одержання коштів «волонтер» переставав виходити на зв’язок. Від дій шахрая постраждали 12 людей.

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 38-річного чоловіка за фактом шахрайства (ч. 2 ст. 190 КК України).

Чоловіка судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова. Обвинуваченому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости