Ранковий обстріл Харкова: поліція фіксує наслдки

Під час ранкового обстрілу Харкова одна жінка загинула, ще четверо людей постраждали.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Зафіксовано влучання у Холодногірському районі міста. За адресою оперативно виїхали всі профільні служби.

Попередньо, 1 лютого близько 7:45 військові росії завдали удару по місту ударним БпЛА типу «Shahed».Внаслідок обстрілу сталася пожежа.

Пошкоджені приватні будинки, паркани та автомобілі. Не сумісні з життям травми дістала 65-річна жінка. З тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу 64-річну жінку та 38-річного чоловіка. У жінок 77 та 60 років гостра реакція на стрес.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2, ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости