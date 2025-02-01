За тиждень у Харковві на грип та ГРВІ захворіли 1185 людей
У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 22 по 28 січня захворіли 1185 людей.
Про це повідомляє міськрада.
Як розказали в Департаменті охорони здоров’я, за цей тиждень були зафіксовані три лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (для порівняння – за попередній тиждень, з 16 по 21 січня, – шість випадків). Госпіталізованих осіб з грипом та ГРВІ не було.
Також там зазначили, що Flirt (новий штам вірусу SARS-CoV-2), який зараз циркулює територією України, передається швидше і вражає ослаблений імунітет, тому єдиним дієвим способом забезпечення імунітету є вакцинація, яка проводиться безплатно. Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або в пункті вакцинування при лікарнях.