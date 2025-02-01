На Харківщині водій намагався дати хабар патрульним: чоловіку повідомлено про підозру

У Чугуєві правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який намагався дати хабар.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

14 січня поліцейські зупинили автомобіль Daewoo Lanos. Під час перевірки документів правоохоронці виявили ознаки підробки водійського посвідчення.

Аби уникнути відповідальності, 54-річний водій запропонував поліцейським хабар у розмірі 5000 гривень. Поліцейські декілька разів попередили його про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди.

31 січня слідчі Чугуївського райуправління поліції повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости