У Харкові чоловік побив подружжя металевим ланцюгом: слідчі направили до суду обвинувальний акт

У Салтівському районі Харкова зловмисник під час спільного вживання спиртних напоїв побив ланцюгом чоловіка та зламав палець його дружині. Поліція затримала порушника.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Слідством встановлено, що біля супермаркету подружжя зустріло знайомого. Разом почали вживати спиртні напої. Пізніше посварилися. Словесний конфлікт переріс у бійку.

Зловмисник дістав з кишені металевий ланцюг і побив ним чоловіка. Коли дружина спробувала втрутитися, порушник і їй завдав декілька ударів та зламав палець.

Оперативники відділу кримінальної поліції та кримінального аналізу встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше неодноразово засуджений за майнові злочини 38-річний чоловік.

Слідчі Харківського районного управління поліції № 2 повідомили порушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років. Слідчі направили до суду обвинувальний акт.

Агентство Телевидения Новости