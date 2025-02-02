Синоптики дали прогноз на День сурка: погода у Харкові 2 лютого

У Харкові 2 лютого буде хмарна погода, з проясненнями. Вночі прогнозують опади, вдень – ожеледь. Максимальна температура сьогодні у місті +3 °C.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода у Харкові 2 лютого

У неділю вдень, 2 лютого, у Харкові істотних опадів не передбачають. Після нічного дощу зі снігом вдень можлива ожеледь.

Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі близько 0 °C, вдень +1…+3 °C.

Погода на Харківщині 2 лютого

У Харківській області сьогодні також буде хмарна погода з проясненнями, вдень переважно без опадів. Слабка ожеледь. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі -2…+3 °C, вдень 0…+5 °C.

Агентство Телевидения Новости