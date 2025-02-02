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У Харкові БпЛА влучив у підприємство: спалахнула масштабна пожежа
Рятувальники ліквідовують наслідки удару по цивільному підприємству у Харкові. Вибух пролунав у місті 2 лютого близько 23:50 у Слобідському районі.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Унаслідок атаки БпЛА сталася масштабна пожежа площею 2000 кв. м у виробничо-складській будівлі.
О 1:27 пожежу локалізовано. Наразі триває її ліквідація.
На місці працюють 45 рятувальників та вісім одиниць техніки ДСНС.
За попередніми даними, постраждалих немає.