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У Харкові БпЛА влучив у підприємство: спалахнула масштабна пожежа

У Харкові БпЛА влучив у підприємство: спалахнула масштабна пожежа

Рятувальники ліквідовують наслідки удару по цивільному підприємству у Харкові. Вибух пролунав у місті 2 лютого близько 23:50 у Слобідському районі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Унаслідок атаки БпЛА сталася масштабна пожежа площею 2000 кв. м у виробничо-складській будівлі.

О 1:27 пожежу локалізовано. Наразі триває її ліквідація.

На місці працюють 45 рятувальників та вісім одиниць техніки ДСНС.

За попередніми даними, постраждалих немає.


Агентство Телевидения Новости

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