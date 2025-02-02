Окупанти зазнають втрат на Харківщині: у ДПСУ показали відео ударів по ворогу під Вовчанськом

Транспорт окупантів під Вовчанськом потерпає від операторів БпЛА бригади «Гарт». Прикордонники відстежують техніку та особовий склад ворога та завдають ударів із повітря.

Про це повідомили в ДПСУ.

«Бійці підрозділу «Falcon» бригади «Гарт» з використанням мінометів та ударних дронів завдали ударів по позиціях ворога на Вовчанському напрямку», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, уражено вантажівку, два БТР-80, антену посилення зв’язку.

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