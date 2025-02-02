У двох селищах Харківщини з’явилися сучасні поліцейські станції

У селищах Максимівка та Манченки Харківської області з’явилися нові поліцейські станції. Нові осередки поліції створені для забезпечення взаємодії правоохоронців з громадою, підвищення рівня безпеки та порядку на території громад.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Начальник поліції Харківщини Петро Токар зазначив, що проєкт «Поліцейський офіцер громади» є найвдалішим проєктом Національної поліції.

«Розуміти та вирішувати проблеми громади, реагувати на ті завдання, які стоять перед нами, а це – боротьба з кримінальними правопорушеннями і забезпечення публічного порядку. Це той пріоритет, який зараз стоїть перед нами», – зазначив начальник поліції Харківщини.

Поліцейський офіцер Богодухівської територіальної громади Максим Тризна працюватиме у селищі Максимівка. На території обслуговування проживає близько 7,5 тисяч місцевих та близько 3,5 тисяч переселенців.

Поліцейський офіцер Олександр Ткаченко працюватиме у селищі Манченки Люботинської міської об’єднаної територіальної громади. До його території обслуговування входять п’ять сіл та чотири селища, у яких проживає близько 4750 громадян, а також близько трьох тисяч переселенців. Як допомогу у майбутній службі Ткаченко отримав сьогодні помпову рушницю та квадрокоптер.

Кожен поліцейський забезпечений службовими автомобілями Renault Duster, придбаними за кошти громади. Це надає змогу правоохоронцям оперативно реагувати на виклики.

Поліцейський офіцер громади: що відомо про проєкт

Проєкт «Поліцейський офіцер громади» на території Харківської області реалізується з 2019 року і впроваджений на території 43 громад області, в яких працює 122 поліцейських офіцерів. Для надання якісних поліцейських послуг на території Харківської області працює 37 поліцейських станцій.





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