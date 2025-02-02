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Стримував наступ окупантів на Покровському напрямку: від поранень помер захисник із Харківщини

Стримував наступ окупантів на Покровському напрямку: від поранень помер захисник із Харківщини

Від отриманих під час бойових дій поранень 16 січня помер військовослужбовець Збройних сил України, житель міста Мерефа Харківської області Олександр Самойлов.

Про це повідомили у відділі військового обліку Мереф’янської міської ради.

Як розповіли в міськраді, захисника було поранено під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Янтарне Покровського району Донецької області.

Захисникові було 37 років.

Агентство Телевидения Новости

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