Стримував наступ окупантів на Покровському напрямку: від поранень помер захисник із Харківщини

Від отриманих під час бойових дій поранень 16 січня помер військовослужбовець Збройних сил України, житель міста Мерефа Харківської області Олександр Самойлов.

Про це повідомили у відділі військового обліку Мереф’янської міської ради.

Як розповіли в міськраді, захисника було поранено під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Янтарне Покровського району Донецької області.

Захисникові було 37 років.

Агентство Телевидения Новости