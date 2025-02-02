У Харківській області «шахед» влучив біля приватного будинку: двоє постраждалих

Протягом доби окупанти завдавали ударів по Харкову, а також Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах. Є постраждали.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

2 лютого близько 3:31 у місті Люботин Харківського району внаслідок влучання БпЛА, попередньо, «шахед», горіла господарча споруда. Постраждали 39-річна жінка та 53-річний чоловік, які дістали отримали опіки 1-2 ступеня, гостру реакцію на стрес. Обох постраждалих госпіталізували.

Пошкоджено два автомобілі, дах будинку та надвірні споруди. Пошкоджені також ще шість будинків – скління вікон, дахи, паркани, господарчі споруди.

Обстріли Харкова та області 1 та 2 лютого

2 лютого близько 00:01 у Слобідському районі Харкова внаслідок влучання БпЛА горіли текстиль, папір та полімерні матеріали в складській будівлі цивільного підприємства на площі 2000 кв. м. Інформація про постраждалих не надходила. Пожежу локалізували о 1:27.

1 лютого об 11:02 в селищі Донець Ізюмського району внаслідок удару БпЛА «шахед» горіло сміття, було пошкоджено скління вікон гуртожитку та чотири автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила.

Близько 12-25 в Куп’янську внаслідок удару FPV-дроном пошкоджено мікроавтобус. Постраждалих немає.

О 14-20 в Куп’янську внаслідок удару БпЛА «Молнія» пошкоджено будинок. Інформація про постраждалих не надходила.

О 15-25 за межами села Садовод Куп’янського району в землю влучив КАБ. Без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости