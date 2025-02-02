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ППО збила над Україною 40 БпЛА, внаслідок атаки дронів постраждали Харківщина та Сумщина

ППО збила над Україною 40 БпЛА, внаслідок атаки дронів постраждали Харківщина та Сумщина

У ніч на 2 лютого, починаючи з 21:00 1 лютого, рф атакувала Україну 55 ударним БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 40 «шахедів» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

13 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Сумщина.

Агентство Телевидения Новости

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