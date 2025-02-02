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Момент удару «шахеда» під Харковом потрапив на відео

Момент удару «шахеда» під Харковом потрапив на відео

Вранці 1 лютого близько 7:00 у селі Черкаська Лозова Харківського району внаслідок влучання «шахеда» пошкоджено приватні будинки, знищено два автомобілі, гараж. 

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Як уточнив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов, внаслідок падіння безпілотного літального апарата в селі Черкаська Лозова було пошкоджено понад 15 будинків. Також була пошкоджена лінія електропередач, яку вже відновили.

«Постраждали два автомобілі, господарські споруди, гараж. Влучання були і в місцеву амбулаторію, у якої пошкоджено скління», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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