Момент удару «шахеда» під Харковом потрапив на відео
Вранці 1 лютого близько 7:00 у селі Черкаська Лозова Харківського району внаслідок влучання «шахеда» пошкоджено приватні будинки, знищено два автомобілі, гараж.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Як уточнив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов, внаслідок падіння безпілотного літального апарата в селі Черкаська Лозова було пошкоджено понад 15 будинків. Також була пошкоджена лінія електропередач, яку вже відновили.
«Постраждали два автомобілі, господарські споруди, гараж. Влучання були і в місцеву амбулаторію, у якої пошкоджено скління», – йдеться в повідомленні.