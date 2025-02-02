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Окупанти змінили тактику атак на Харків: менше ракет, більше дронів

Окупанти змінили тактику атак на Харків: менше ракет, більше дронів

Місяць, що минув, для Харкова був відносно спокійним, проте місто все одно зазнало значних руйнувань через атаки ворожих дронів. У січні ворог змінив тактику та зменшив інтенсивність обстрілів, однак навіть тих ударів, що були, виявилося достатньо, щоб завдати шкоди харків’янам.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Загалом за місяць у Харкові пошкоджено 47 житлових будинків. У квартирах вибито 144 вікна, ще 19 – у під’їздах. Також відремонтовано дев’ять дахів, які зазнали руйнувань.

Після кожного обстрілу на місцях працювали комунальники, аварійні служби та рятувальники. У січні до ліквідації наслідків атак було залучено до 112 фахівців та 28 одиниць техніки.

Агентство Телевидения Новости

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