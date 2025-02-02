Правоохоронці показали наслідки масштабної пожежі на підприємстві у Харкові після дронової атаки

1 лютого близько 23:55 ударний безпілотник влучив по території цивільного підприємства, що займається виробництвом нетканих текстильних матеріалів, розташованого в Слобідському районі Харкова.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Спалахнула пожежа площею 2000 кв. м. Горіли складські приміщення. Обійшлося без постраждалих.

Попередньо встановлено, що для атаки війська рф використали БпЛА «шахед».

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

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