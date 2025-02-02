Весна-2025: харківський бабак Тимко зробив прогноз

Сьогодні, в День бабака, зірка Харківщини Тимко спрогнозував терміни настання весни у 2025 році. Цьогорічне віщування відбулося дистанційно через небезпеку обстрілів.

Про це повідомила пресслужба Каразінського університету.

«Тепла зима дуже позначилася на бабаках, які вже прокинулись. До того ж міцно заснути їм не давали постійні струси землі, що відбуваються через близькі обстріли у прифронтовій смузі. Тварини третій рік поспіль живуть в стресових умовах і не можуть повноцінно поринути у зимову сплячку», – йдеться в повідомленні.

Університетський віщун бабак Тимко III теж не спить і поводиться досить активно. У такому стані мандрувати до біостанції університету в Гайдарах йому вкрай небезпечно. Отже, Тимко здійснив віщування приходу весни цього року прямо з рідної домівки – біологічного степового стаціонару у Великобурлуцькій громаді Куп’янського району. Віщування байбака розшифрував завідувач біостанції Каразінського університету Володимир Грубник.

«Цього року весна нікуди не виходила. Вона в нас є і буде, але ще можуть бути невеличкі морози, і сніжок може вкрити землю», – сказав Тимко.





Агентство Телевидения Новости