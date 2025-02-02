Ексрадник Залужного розповів, з якою метою у 2022 році пропонували наступати на Бєлгород

Генерал Віктор Назаров розповів, що ще в грудні 2022 року тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пропонував наступ на територію Росії, зокрема на Бєлгородську область. Однак ця ініціатива не отримала підтримки на політичному рівні.

Про це радник колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного генерал-майор Віктор Назаров розповів в інтерв’ю BBC.

За словами Назарова, пропозиція була озвучена на одній із нарад у Раді національної безпеки і оборони, де він особисто був присутній. План передбачав не лише стабілізацію фронту на Донбасі, а й перенесення бойових дій на територію РФ.

Мета наступу на Росію

Генерал пояснив, що Залужний вбачав у такій операції кілька важливих стратегічних цілей:

Зменшення загрози для Харкова. Оточення або блокування Бєлгорода мало б позбавити російські війська можливості здійснювати артилерійські та ракетні удари по місту.Порушення логістики російської армії. Створення загрози на північно-східному фланзі ускладнило б постачання матеріальних ресурсів для ворожого угруповання на Донбасі.Розтягування сил противника. Удар на стику Курської та Бєлгородської областей змусив би росіян перекидати резерви, послаблюючи їхні позиції на інших ділянках фронту.

Чому план наступу на Бєлгородщину не ухвалили

Назаров вважає, що причина у політичному аспекті. Він зазначив, що після висловлення цієї ідеї Залужного згодом звільнили, а сам план так і не був втілений у життя. Водночас генерал звернув увагу, що у 2024 році українські сили реалізували частину запропонованої стратегії, зокрема удари по логістиці РФ, ізоляцію Криму та розширення бойових дій на території противника.

«Проводимо дронову наступальну операцію для ослаблення економічного і енергетичного потенціалу противника на території в глибині РФ, в тому числі на оперативно-стратегічну глибину. Плюс – це ж саме стосується об’єктів енергетичної системи, бо це логістика», – зазначив Назаров.

Агентство Телевидения Новости