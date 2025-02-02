Сегодня 15:00
Просмотров: 109
У Харкові горів будинок у Шевченківському районі: загинув чоловік
Сьогодні, 2 лютого о 7:54, у Харкові у приватному будинку на вулиці Дмитра Антоненка у Шевченківському районі сталася побутова пожежа.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
На місці вогнеборці встановили, що горить житловий будинок на площі 80 кв. м.
В осередку пожежі ДСНСники виявили тіло 74-річного чоловіка. Причина пожежі наразі встановлюється.
На місці події працювали 19 рятувальників та чотири одиниці техніки ДСНС.