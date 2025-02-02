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У Харкові горів будинок у Шевченківському районі: загинув чоловік

У Харкові горів будинок у Шевченківському районі: загинув чоловік

Сьогодні, 2 лютого о 7:54, у Харкові у приватному будинку на вулиці Дмитра Антоненка у Шевченківському районі сталася побутова пожежа.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На місці вогнеборці встановили, що горить житловий будинок на площі 80 кв. м.

В осередку пожежі ДСНСники виявили тіло 74-річного чоловіка. Причина пожежі наразі встановлюється.

На місці події працювали 19 рятувальників та чотири одиниці техніки ДСНС.

Агентство Телевидения Новости

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