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Окупанти завдали удару по Боровій на Харківщині
Сьогодні, 2 лютого близько 12:00, росіяни вдарили КАБом поблизу житлової забудови у селищу Борова Харківської області. Пошкоджено багатоквартирні будинки.
Про це повідомили у Борівській селищній раді.
В будівлях вибиті вікна, двері, зруйновані стіни. Обійшлося без жертв.
«Символічно, що саме сьогодні, 2 лютого, Борівська громада відзначає День визволення Борівщини від нацистських окупантів. Від тієї події минуло вже 82 роки, а ми знову вимушені боротися за рідну землю проти окупантів», – зазначили в селищній раді.