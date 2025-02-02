Окупанти завдали удару по Боровій на Харківщині

Сьогодні, 2 лютого близько 12:00, росіяни вдарили КАБом поблизу житлової забудови у селищу Борова Харківської області. Пошкоджено багатоквартирні будинки.

Про це повідомили у Борівській селищній раді.

В будівлях вибиті вікна, двері, зруйновані стіни. Обійшлося без жертв.

«Символічно, що саме сьогодні, 2 лютого, Борівська громада відзначає День визволення Борівщини від нацистських окупантів. Від тієї події минуло вже 82 роки, а ми знову вимушені боротися за рідну землю проти окупантів», – зазначили в селищній раді.

Агентство Телевидения Новости