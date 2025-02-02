Атака російського БпЛА на місто Люботин на Харківщині: з опіками госпіталізовано подружжя

2 лютого орієнтовно о 3:35 російська армія атакувала безпілотником місто Люботин Харківської області. Пошкоджено 10 приватних будинків, господарчі приміщення, гаражі, авто.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

52-річний чоловік і його 38-річна дружина дістали опіки. Потерпілих доставили до лікарні.

За попередніми даними, для удару по місту війська рф використали БпЛА «шахед».

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости