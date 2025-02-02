На Харківщині тривають сім боїв: де атакують окупанти

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 2 лютого. Триває 1075 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби на фронті відбулося 52 бойові зіткнення. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Покровському та Куп’янському напрямках.

На Куп’янському напрямку ворог з початку доби здійснив 12 спроб просунутися до позицій ЗСУ в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Степова Новоселівка, Загризове, Лозова. Українські захисники відбили п’ять атак, сім боєзіткнень триває.

На Харківському напрямку з початку доби противник активних дій не проводив.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости