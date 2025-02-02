Внаслідок обстрілу Полтави загинула студентка харківського університету Каразіна

1 лютого внаслідок ракетного удару по Полтаві загинула Олена Яворська, студентка магістратури факультету психології ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

Про це повідомили в пресслужбі вишу.

В університеті зазначили, що Олена була талановитою та наполегливою студенткою.

«Вона вирізнялася доброзичливістю, відкритістю та бажанням робити цей світ кращим. Її передчасна втрата – непоправна для всіх, хто мав честь знати й спілкуватися з нею», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару у Полтаві загинуло 14 мирних жителів, серед яких діти – 7, 9 та 12 років. Також 20 людей травмовано, серед яких чотири дитини. Зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, пошкоджено 19 розташованих поруч житлових будинків, приміщення дошкільного навчального закладу та 12 автомобілів.

Агентство Телевидения Новости