Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 22:11
Просмотров: 59

Масова бійка біля ТРЦ у центрі Харкові: поліція розпочала перевірку

Масова бійка біля ТРЦ у центрі Харкові: поліція розпочала перевірку

2 лютого близько 18:36 до поліції надійшло повідомлення про масову бійку в харківському ТРЦ «Нікольський». На місце прибули працівники УПП в Харківській області та охоронної фірми.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Встановлено, що між підлітками виник конфлікт, який переріс у бійку. Також учасники події чинили опір представникам охоронної компанії. 

Правопорушення було припинене. За медичною допомогою на даний час ніхто не звертався.

Від адміністратора торгівельно-розважального центру прийнято заяву та пояснення. Поліція встановлює обставини конфлікту з метою притягнення всіх винних до відповідальності.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 