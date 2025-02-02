Масова бійка біля ТРЦ у центрі Харкові: поліція розпочала перевірку

2 лютого близько 18:36 до поліції надійшло повідомлення про масову бійку в харківському ТРЦ «Нікольський». На місце прибули працівники УПП в Харківській області та охоронної фірми.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Встановлено, що між підлітками виник конфлікт, який переріс у бійку. Також учасники події чинили опір представникам охоронної компанії.

Правопорушення було припинене. За медичною допомогою на даний час ніхто не звертався.

Від адміністратора торгівельно-розважального центру прийнято заяву та пояснення. Поліція встановлює обставини конфлікту з метою притягнення всіх винних до відповідальності.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Агентство Телевидения Новости