В Україні дозволили бронювання від мобілізації прокурорів САП та 100% медпрацівників

Кабінет міністрів України дозволив бронювати прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та 100% медичних працівників державних та комунальних медичних закладів.

Про це повідомляє МОЗ та йдеться у постанові Кабміну від 14 січня 2025 року.

Постанова передбачає додатковий, 100-відсотковий захист від призову для медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, судово-медичних експертів та співробітників центрів крові.

Відповідно до нових правил відстрочку від мобілізації отримають лише медики, для яких робота у цих закладах є основним місцем працевлаштування. Решта працівників медичних установ залишаються під загальними обмеженнями щодо бронювання.

Крім того, мобілізації не підлягатимуть прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Раніше лікарні, визнані критично важливими, могли забронювати не більше 50% військовозобов’язаних чоловіків, а збільшення цієї квоти потребувало погодження з Міністерством оборони. Тепер медичний персонал отримав 100% бронювання, що спрощує процедуру та зменшує бюрократичне навантаження на лікарні та МОЗ.

«Лікарні більше не витрачають час і зусилля на отримання спеціальних дозволів, а міністерство звільняється від необхідності розглядати численні окремі запити», – повідомили в МОЗ.

Агентство Телевидения Новости