Як харківський бабак Тимко весну віщував: коли цьогоріч прийде справжнє тепло

Через постійні струси землі внаслідок російських обстрілів, які не припиняються на Харківщині, мандрувати до біостанції університету в селі Гайдари знаменитому бабаку-синоптику Тимку вкрай небезпечно. Для тварини, яка вже не спить, це стрес, що може призвести навіть до загибелі. Тому Тимко здійснив віщування приходу весни з рідної домівки на біостанції степового стаціонару у Куп’янському районі Харківщини.

Володимир Грубнік, завідувач біостанції Каразінського університету

Цього року весна ніколи і не виходила. Вона в нас є і буде і обов’язково буде весна. Але ще можуть бути морози невеличкі і сніжечок може вкрити землю Але ж весна буду.

Каміла Рахматіллаєва, фахівчиня Каразінської медіастудії

Незалежно від того, чи доведеться нам ще трохи зачекати сонячних днів, чи весна вже не за горами головне це зберігати оптимізм. Нехай цей день подарує всім весняний настрій і впевненість у світлому майбутньому.

Найбільше на бабаків впливає не погода, говорять науковці. Теплі зими траплялись і раніше, і тоді бабаки спокійно спали у своїх норах.

Тетяна Атемасова, доцентка кафедри зоології та екології тварин

Струс ґрунту постійний через вибухи вони дуже сильно відчувають і вони виходять зі сплячки. А коли вони виходять зі сплячки, то вони починають використовувати підшкірний жир, що вони накопичили. Цей жир призначений для того, щоб використовувати його навесні. А вони використовують його зараз. А підживити їм зараз немає чим, бо все ж сухе, ще немає живої нової трави. І це дуже погано, бо це впливає на подальше розмноження.

Ганна Діденко, директорка з навчальної частини наукового Інституту екології ХНУ ім. В. Н. Каразіна

Ми зараз маємо ситуацію, коли велика кількість популяції страждає так, що, можливо, ми не зможемо навіть їх відновити. Коли йдеться про вибухи, страждає не тільки Бахмут, коли йдеться про пожежі, про порушення військовою технікою, коли йдеться про лісостепові степові екосистеми, які саме в Великобурлуцькому районі, де є популяція бабака, то йдеться про те, що ми втрачаємо родючий ґрунт.

Науковці говорять, що внаслідок бойових дій існує загроза не тільки для популяції бабаків, а для всієї екосистеми.





Агентство Телевидения Новости