У Харкові СБУ піймала колаборанта, який забезпечував окупантів інтернетом у Куп’янську

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Харкові ще одного колаборанта, який співпрацював з рф при тимчасовій окупації частини Харківської області.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Йдеться про колишнього підприємця з Куп’янська. Під час окупації населеного пункту він запропонував російським військовим свою допомогу у війні проти України. Маючи певні технічні навички, фігурант запропонував свої «послуги» окупаційній адміністрації. Там він отримав від місцевого гауляйтера «замовлення» відновити лінії зв’язку у всіх захоплених адміністративних будівлях.

У першу чергу зловмисник відновив інтернет у захоплених будівлях поліції, суду та митниці, де розміщувалися штаби російських військ і місцева окупаційна адміністрація. За це рашисти дозволили йому «продавати» послуги інтернету місцевим мешканцям.

Для цього колаборант обладнав у своєму «офісі» точки доступу і організував інтернет-дзвінки за гроші, оскільки мобільний зв’язок в місті тоді був відсутній.

Також фігурант впроваджував для рашистів мобільний застосунок для обміну повідомленнями, через який вони могли стежити та контролювати місцевих мешканців.

Після звільнення райцентру колаборант виїхав до Харкова, де намагався уникнути правосуддя, постійно змінюючи адреси орендованих квартир. Кіберфахівці СБУ розшукали зловмисника і затримали його за місцем тимчасового проживання в обласному центрі.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі здійснення інформаційної діяльності у співпраці та на підтримку держави-агресора).

Колаборант перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років волі позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости