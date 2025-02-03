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Розкрадання 4,2 млн грн на ремонті дороги на Харківщині: заочно судитимуть директора компанії

Розкрадання 4,2 млн грн на ремонті дороги на Харківщині: заочно судитимуть директора компанії

На Харківщині очільник підприємства завищив обсяги та вартість ремонтних робіт на трасі Дергачі – Козача Лопань, через що заволодів понад 4,2 млн грн. Його судитимуть заочно.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у травні 2019 року між Службою автомобільних доріг у Харківській області та ТОВ було укладено договір. Угода стосувалась поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Дергачі-Козача Лопань.

Після проведення ремонту директор ТОВ-підрядника склав і підписав акти виконаних робіт із завідомо неправдивими відомостями, значно завищивши обсяги і вартість.

Зокрема, він збільшив на папері об’єми перевезеного асфальтогранулята самоскидами, кількість асфальтобетонної суміші для влаштування вирівнюючого шару та завищив обсяг виконаних робіт з влаштування горизонтальної дорожньої розмітки. 

Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт, внесених до актів, складає понад 4,2 млн гривень. Це підтверджено висновком комплексної судової будівельно-технічної, дорожньо-технічної та економічної експертиз.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури завершено спеціальне досудове розслідування стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою свої службовим становищем, вчиненого повторно та в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України), та службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

Обвинуваченого судитимуть заочно у Дергачівському районному суді Харківської області.

Агентство Телевидения Новости

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