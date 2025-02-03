Напали на чоловіка та забрали мобільний телефон: двоє харків’ян отримали вироки за розбій

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури Харкова суд визнав винними 31-річного та 36-річного чоловіків у розбої, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).

Їм призначено покарання у виді 8 та 9 років позбавлення волі відповідно, з конфіскацією майна, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що двоє харків’ян, один з яких вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за корисливі злочини, 21 березня 2022 року перебували поблизу житлового будинку, розташованого по пров. Лаврентіївському (колишня назва — Ногіна). Зловмисники постукали у двері одного з приватних будинків з проханням зарядити мобільний телефон, але почули відмову.

Невдовзі 59-річний господар домоволодіння, до якого стукали обвинувачені, вийшов на вулицю і попрямував до сусіда. У цей час зловмисники й вирішили на нього напасти. Вони декілька разів вдарили потерпілого в обличчя, а коли той впав, відібрали у нього мобільний телефон і стали тікати з місця злочину, однак були затримані небайдужими очевидцями події.

Під час судового розгляду обвинувачені визнали вину частково. 31-річний чоловік заявив, що потерпілий першим вдарив його, 36-річний нападник взагалі заперечив, що забирав телефон.

Обвинувальний вирок виніс Червонозаводський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости