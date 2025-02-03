У Харкові чоловік вбив сокирою власну матір: злодія затримано

У Харкові затримали чоловіка за вбивство матері.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

2 лютого в Холодногірському районі 47-річний чоловік вдарив сокирою по голові свою 76-річну матір. Жінка загинула на місці. Після цього зловмисник убив кількох котів.

Поліцейські оперативно затримали чоловіка. Під час обшуку вилучено знаряддя злочину та наркотики.

Зловмиснику повідомили про підозру в умисному вбивстві, жорстокому поводженню з тваринами та зберіганні наркотиків.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости