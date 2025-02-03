Федеральне агентство США USAID перезавантаженню не підлягає – Ілон Маск

Департамент ефективності державного управління, яким керує Ілон Маск, взяв під контроль усі комп’ютерні системи агенції.

Федеральне агентство США з міжнародного розвитку (USAID) буде зачинене і відновленню не підлягає.

Про це повідомив очільник Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск, пише Судово-юридична газета.

Так, у соціальній мережі Х він опублікував серію постів, в яких йдеться про організацію через USAID «схем» виплат та мережі цензури у країнах, де працювали представники Агентства.

Він повідомив, що USAID вже після указу Дональда Трампа від 20 січня про заморожування виплат неурядовим організаціям на 90 днів для аудиту проводило транші, включно по 31 січня 2025 року.

«USAID – це клубок черв’яків. Яблука немає. А коли яблука немає, потрібно просто позбутися всього цього. Тому треба йти. Це ремонту не підлягає» – зазначив Ілон Маск.

Він зробив репост повідомлення про те, що федеральні дані про закупівлі показують, що вже після указу Президента США USAID схвалило контракти на суму понад 6 мільйонів доларів. «Включно з виплатою в розмірі 1,2 мільйона доларів Deloitte за послуги відділу кадрів, 600 тисяч доларів США для Міжнародного центру мовних досліджень і понад 100 тисяч доларів США для «Різних іноземних лауреатів».

Незважаючи на указ Президента Трампа про заморожування виплат, USAID продовжувало нехтувати цим указом аж до 31 числа», – зазначено у повідомленні.

За даними Дослідницької служби Конгресу США, минулого року агентство розпоряджалося асигнуваннями на суму близько 40 млрд доларів.

USAID є найбільшим у світі донором. У 2023 фінансовому році США виділили 72 млрд доларів на допомогу по всьому світу. У 2024 році США надали 42% усієї гуманітарної допомоги, яку відстежувала ООН.

Агентство Телевидения Новости