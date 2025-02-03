У Харкові судитимуть жінку: розробила план втечі ухилянтів через фіктивний шлюб

Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 29-річної жінки за фактом організації та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом надання порад, вказівок та усуненням перешкод, вчиненому з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Фігурантка кримінального провадження — мешканка села Андрушівка Вінницької області, яка має другу групу інвалідності.

За даними слідства, жінка розміщувала оголошення в групі у соціальній мережі «Facebook» з метою укладання фіктивного шлюбу з чоловіками дляуникнення ними мобілізації з подальшим виїздом за кордон.

Обвинувачена самостійно приїжджала з Вінниччини до «клієнтів» для оформлення «шлюбу» за місцем їх проживання.

За таку «послугу» фігурантка оголошувала ухилянтам суму у розмірі 5000 доларів США.

Правоохоронці викрили жінку у Харкові після укладення фіктивного шлюбу з «клієнтом».

Обвинувачену судитимуть в Салтівському районному суді Харкова. Їй загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости