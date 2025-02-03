На Харківщині заарештовано «експерта» з Тік Току: виправдовував дії рф

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 32-річному чоловіку за фактами розповсюдження публічних закликів до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, а також до захоплення державної влади, поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування та визнання збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 109, ч. ч. 2 та 3 ст. 436-2 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Підозрюваний – громадянин Азербайджану, який має посвідку на постійне проживання в Україні та мешкає в місті Зміїв Чугуївського району.

За даними слідства, з березня 2023 року чоловік вирішив поширювати псевдоекспертні відеоролики, в яких транслював антиукраїнські тези й твердження кремлівської пропаганди. Для розповсюдження матеріалів «блогер» обрав платформу Тік Ток.

Так званий «експерт» у відео про «причини війни» повторював проросійські наративи, а також закликав українців об’єднатися та постати проти діючого президента. Чоловік розповідав про загрозу від НАТО, через яку президент рф розпочав так звану «сво», утиск російськомовних і виправдовував дії військових держави-агресорки.

Протиправний характер висловлювань чоловіка підтверджено висновком лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости